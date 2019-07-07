В Краснодаре на месте сгоревшего склада с шинами продолжают работать пожарные
Местные жители говорят, что дым валит до сих пор
Снимок в день пожара 4 июляФото: Артём ГНАТЕНКО
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Жители улицы Кореновской в Краснодаре сообщают, что на месте горевшего 4 июля склада с шинами до сих пор валит едкий черный дым.
Напомним, что крупный пожар произошел около 4 часов утра 4 июля. На борьбу с огнем, распространившемся на 1200 квадратных метров, у пожарных ушло около 12 часов.
- На данный момент на месте находятся два автомобиля муниципальной пожарной службы для окарауливания. Происходит разбор конструкций и при повторном тлении все тщательно проливается, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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