2019-07-10T07:35:31+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi появился в центре Геленджика

Общее покрытие публичной сети составляет около 7 тысяч квадратных метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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- В Краснодарском крае крае продолжается работа по обеспечению беспроводным Интернетом морских пляжей. Теперь в Геленджике Wi-Fi охватывает территорию от пляжа «Спортивный» в районе городского музея до пляжа «2К 19», включая центральную часть знаменитой набережной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пользоваться Интернетом могут жители и гости курорта. Для этого нужно найти сеть Gelendzhik_Free_wi-fi и пройти авторизацию. Скорость даже позволяет просматривать видео. Уже зафиксировано около 400 тысяч подключений.

В планах мэрии Геленджика расширить зону покрытия Wi-Fi общественных пространств.

Напомним, на Кубани запустят производство велосипедов. В 2020 году завод заработает в станице Крыловской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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