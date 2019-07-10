2019-07-10T08:21:30+03:00
Происшествия

В центре Краснодара неизвестные похитили парня

Сотрудники полиции проводят проверку [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Днем 9 июля очевидцы сообщили о похищении молодого человека в центре Краснодара.

Это случилось на улице Морской, между Аэродромной и Гаражной. Очевидица заметила мужчин, которые насильно заталкивает парня в белый внедорожник Kia без номеров. Затем они сами сели в автомобиль и уехали. Видео потом передали в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, по факту поступившей информации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.

Напомним, жители станицы Кирпильской устроили народный сход против рабства. Полиция и чиновники опровергают факты похищения людей.

В Краснодаре мужчины насильно затолкали в машину подростка.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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