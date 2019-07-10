В центре Краснодара неизвестные похитили парня
Днем 9 июля очевидцы сообщили о похищении молодого человека в центре Краснодара.
Это случилось на улице Морской, между Аэродромной и Гаражной. Очевидица заметила мужчин, которые насильно заталкивает парня в белый внедорожник Kia без номеров. Затем они сами сели в автомобиль и уехали. Видео потом передали в полицию.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, по факту поступившей информации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.
Напомним, жители станицы Кирпильской устроили народный сход против рабства. Полиция и чиновники опровергают факты похищения людей.
В Краснодаре мужчины насильно затолкали в машину подростка.Видео: социальные сети
ИСТОЧНИК KP.RU