В центре Краснодара неизвестные похитили парня

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-10T08:21:30+03:00

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Днем 9 июля очевидцы сообщили о похищении молодого человека в центре Краснодара.

Это случилось на улице Морской, между Аэродромной и Гаражной. Очевидица заметила мужчин, которые насильно заталкивает парня в белый внедорожник Kia без номеров. Затем они сами сели в автомобиль и уехали. Видео потом передали в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, по факту поступившей информации проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента.

Напомним, жители станицы Кирпильской устроили народный сход против рабства. Полиция и чиновники опровергают факты похищения людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="396" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/719373" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре мужчины насильно затолкали в машину подростка.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU