СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-10T09:18:51+03:00

В Краснодаре 110 автобусных маршрутов пойдут в объезд Яблоновского моста

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В пятницу изменится схема движения более 110 маршрутов смежных межрегиональных автобусов. Их пустят в объезд Яблоновского моста.

- Для транспорта, который следует к вокзалу «Краснодар-1» от автодороги «Краснодар –Кропоткин-граница Ставропольского края» движение организуют по улицам Горячеключевской, Бородинской, Мачуги, Трамвайной, Ставропольская, Вишняковой, Переходной, Суворова, Мира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Автобусы в направлении вокзала «Краснодар 1» пойдут по улицам Тургеневское шоссе, Тургенева, Северной, Октябрьской, Мира. Обратно - по Мира, Октябрьской, Северной, Тургенева, Тургеневскому шоссе.

Для маршрутов, которые ходят к станции «Краснодар АС № 1» организуют движение по улицам Тургеневское шоссе, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной. В обратном направлении - по улицам Индустриальной, Красина, Кубанской Набережной, Тургеневскому шоссе.

Смежные межрегиональные маршруты, поедут в прямом направлении по улицам Тургеневское шоссе, Кубанской Набережной, Мира, Красноармейской. В обратном - по улицам Красноармейская, Чапаева, Митрофана Седина, Ленина, Кубанская Набережная, Тургеневское шоссе.

Для транспорта, следующего к остановке «ул. им. Вишняковой», движение будет идти улицам Тургеневское шоссе, Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной, Станкостроительной, им.Суворова, Ставропольской, Вишняковой, КИМ, Ковтюха.

Вчера Первышов рассказал о причинах закрытия Яблоновского моста. Он записал к гражданам видеообращение. Он сообщил, что по Тургеневскому мосту сможет двигаться любой транспорт. По Яблоновскому - только легковые машины. Также часть междугородних маршрутов поменяет движение и пойдет вдоль шлюзов водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU