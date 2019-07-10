2019-07-10T17:20:33+03:00
Общество

Фиолетовое море: В парке «Краснодар» снова посадили шалфей

Запрещающих табличек рядом с клумбами посетители не увидели [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Яркие растения снова радуют глаз жителей города. Фото: instagram.com/selfishfish91Яркие растения снова радуют глаз жителей города. Фото: instagram.com/selfishfish91
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Парк «Краснодар» снова радует глаз. Здесь посадили шалфей - клумбы вновь стали похожи на фиолетовое море. Об этом «КП» - Кубань» рассказала посетительница.

Фото: instagram.com/selfishfish91

Фото: instagram.com/selfishfish91

- Охранник рассказал, что шалфей высадили во второй раз. Он также обмолвился о том, как растение вытаптывали, - говорит «Комсомолке» жительница Краснодара Юлия Гаврилова.

Напомним, шалфей в парке «Краснодар» зацвел в середине мая и тут же стал главной фотолокацией города. Посетители ради красивой фотосессии или обычного селфи немилосердно вытаптывали растение.

Фото: instagram.com/selfishfish91

Фото: instagram.com/selfishfish91

3 июня шалфей убрали. Некоторые краснодарцы предположили, что растения сильно пострадали из-за любителей фотосессий, потому их срезали.

Другие высказали мнение, что данные работы – просто сезонная смена растений. По их словам, на месте отцветшего шалфея высадят новые цветы. Эту версию подтвердили и специалисты. И вот в парке снова появилось фиолетовое море. Правда, около клумб, как и раньше стоят таблички, запрещающие заходить на них. Так что остается надеется на совесть горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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