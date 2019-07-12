В Тимашевском районе поезд насмерть сбил девушку
Сообщение о происшествии на железной дороге в Тимашевском районе поступило в правоохранительные органы в 23:55. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
На перегоне Гречанная -Тимашевская грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая шла около железно-дорожного полотна. Машинист подал звуковой сигнал и попытался остановить состав, но сделать этого не удалось.
В результате женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.
По факту гибели девушки проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Олимпийском парке Сочи сбили трехлетнюю девочку. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU