В Тимашевском районе поезд насмерть сбил девушку

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-12T10:10:07+03:00

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Сообщение о происшествии на железной дороге в Тимашевском районе поступило в правоохранительные органы в 23:55. Об этом рассказали в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

На перегоне Гречанная -Тимашевская грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая шла около железно-дорожного полотна. Машинист подал звуковой сигнал и попытался остановить состав, но сделать этого не удалось.

В результате женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По факту гибели девушки проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Олимпийском парке Сочи сбили трехлетнюю девочку. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU