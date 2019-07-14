"Снесли сразу две": на Яблоновском мосту в Краснодаре восстановят сбитые автобусами габаритные рамы

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-14T13:47:33+03:00

Путепровод закрыли для грузовиков и автобусов 13 июля, а в ночь на 14 число рамки посбивали

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Не успели в Краснодаре закрыть Яблоновский мост для грузовиков и автобусов, как габаритные рамы уже снесли. В ночь на 14 июля на мост попытался въехать сначала один автобус, а потом – другой. Но из-за специальных рам движение по мосту продолжить не смогли – врезались в эти ограждения.

Один автобус ехал со стороны Адыгея. Второй – из Краснодара. Он полностью снес металлическую раму, установленную на въезде. Причем одна часть перекрытий рухнула на проезжающий мимо легковой автомобиль.

— В обоих случаях водители проигнорировали требования знаков и грубо нарушили правила дорожного движения, - сказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Предупреждающие знаки, что движение грузовикам и автобусам запрещено – установлены на подъездах к мосту. Кроме того, на самой раме — светоотражающая лента, которая ярко светится ночью, и не заметить это нельзя. Так что после выяснения всех обстоятельств, будем взыскивать с виновников ДТП полную стоимость поврежденных конструкций.

А поврежденные рамы власти Краснодара собираются восстановить в ближайшее время.

Напомним, Яблоновский мост закрыли для движения грузовиков и автобусов 13 июля. Для этого поставили специальные габаритные рамы, которые не позволяют высокому транспорту проезжать по мосту. Это связано с тем, что из-за тяжеловесов путепровод может рухнуть – мост не ремонтировался много лет и находится в аварийном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU