2019-07-14T17:01:35+03:00
Происшествия

В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали два человека

По предварительным данным, виновник ДТП уснул за рулем
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото: vk.com/nvrsk_roadФото: vk.com/nvrsk_road
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Авария случилась в час ночи 14 июля. В Новороссийске в районе Шесхариса «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Форд». По предварительным данным, водители отечественного автомобиля уснул за рулем. Удра был такой сильный, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы вытащить из нее водителя.

- Водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу, - сообщили спасатели. – Пассажир «Лады» также находится в медицинском учреждении. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

А несколькими днями ранее в Тимашевском районе на автодороге Кореновск -Тимашевск в аварии погибла женщина. 24-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» выехал на полосу встречного движения и влетел в машину марки «ВАЗ-21140». Пассажирка одной из машин погибла. Ей было 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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