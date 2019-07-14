В Новороссийске в ДТП с автобусом пострадали два человека

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-14T17:01:35+03:00

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Авария случилась в час ночи 14 июля. В Новороссийске в районе Шесхариса «Лада Приора» столкнулась с микроавтобусом «Форд». По предварительным данным, водители отечественного автомобиля уснул за рулем. Удра был такой сильный, что спасателям пришлось разрезать машину, чтобы вытащить из нее водителя.

- Водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу, - сообщили спасатели. – Пассажир «Лады» также находится в медицинском учреждении. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

А несколькими днями ранее в Тимашевском районе на автодороге Кореновск -Тимашевск в аварии погибла женщина. 24-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» выехал на полосу встречного движения и влетел в машину марки «ВАЗ-21140». Пассажирка одной из машин погибла. Ей было 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU