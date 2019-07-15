2019-07-15T10:03:26+03:00
Общество

На Кубани чиновника понизили в должности из-за отсутствия высшего образования

Без диплома он работал в должности замглавы
Ева МУР@kp_kuban
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Замглавы понизили в должности. Фото: http://mostovskiy.ruЗамглавы понизили в должности. Фото: http://mostovskiy.ru
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После проверки прокуратуры в Мостовском районе Краснодарского края в должности понизили заместителя главы муниципалитета. Оказалось, что у чиновника нет высшего образования.

- Это серьезное нарушение, так как квалификационные требования к замглавы - это обязательное наличие диплома об окончании вуза, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство вынесло протест администрации Мостовского района, который был удовлетворен. Чиновника разжаловали.

Напомним, аналогичная ситуация уже имела место в мэрии Горячего Ключа. Там заместителем градоначальника назначили казачьего атамана с дипломом автомеханика. Позже по требованию прокуратуры его так же понизили в должности до специалиста.

Дело в том, что к подобным нарушением приводит практика назначения во властные кабинеты Кубани предводителей казачества в районах края. Как правило, они не соответствуют квалификационным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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