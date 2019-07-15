2019-07-15T12:26:15+03:00
Происшествия

В Сочи нигерийцев задержали за подделку российских виз

Гостей с Африканского континента выявили на линии паспортного контроля
Ева МУР@kp_kuban
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На пункте досмотра в Адлере пограничники ФСБ задержали двух граждан Нигерии. Они собирались остаться на территории Российской Федерации, но выяснилось, что визы у них поддельные.

- На гостей с Африканского континента был составлен протокол об административном правонарушении, - сообщили "КП" - Кубань" в ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю. - Им грозит денежный штраф.

Но более того, нигерийцам пришлось вернуться туда, откуда они приехали. Без виз оставаться в России им нельзя.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что компания "Уральские авиалинии" была оштрафована на сто тысяч рублей за провоз гражданина Грузии без разрешения. Представители авиакомпании не удостоверились при посадке на рейс из Тбилиси, что у мужчины есть соответствующая виза и в салон самолета он прошел беспрепятственно. Позже после встречи с пограничниками в Сочи ему пришлось вернуться по обратному маршруту. Руководству авиакомпании выставлены требования устранить незаконную практику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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