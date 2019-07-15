В Сочи задержали перегруженный пассажирами катер

СЕГОДНЯ 18:22 2019-07-15T18:22:08+03:00

Вместо 12 в судно посадили 23 человек

Изменить размер текста: A A

Правоохранители задержали перегруженный пассажирами катер близ берегов Сочи. На судне «Марлин» в этот момент находились 23 человека вместо разрешенных 12-ти.

- В данный момент идет опрос отдыхающих, находившихся в этот момент на борту, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации курортного города. - Изучается документация.

В мэрии уточняют со ссылкой на начальника линейного пункта полиции на транспорте на станции Лазаревская Реслана Молочкина, что материал проверки будет направлен в следственный комитет для принятия процессуального решения.

Напомним, 10 дней назад возле Джубги из-за трехкратного перегруза перевернулся прогулочный катер "Атолл". 37 из них были доставлены на берег, двоих спасти не удалось.

Капитан катера пытался затеряться среди толпы после происшествия. Однако его задержали спустя шесть часов после трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU