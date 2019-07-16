2019-07-16T12:12:50+03:00
Происшествия

В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения

Спасатели просят отдыхающих быть осторожнее
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Артем ФИЛАТОВФото: Артем ФИЛАТОВ
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Во вторник, 16 июля, администрация города-курорта объявила запрет на купание в море. Причиной стали шторм и сильное донное течение. Потоки воды могут образовываться, если с моря дует свежий ветер. Происходит нагон воды на берег, в то же время в придонном слое формируется так называемое противотечение. Именно оно «хватает» за ноги туристов и тащит на глубину.

- Отдыхающих просят не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - Руководители предприятий и организаций примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Стоит сказать, что температура воды в городе-курорте сейчас самая прохладная на побережье. Термометры показывают около 23,5 градуса. С учетом погоды лучше наслаждаться морскими пейзажами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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