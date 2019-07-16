2019-07-16T14:00:19+03:00
Происшествия

В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши

Металлическая конструкция упала на контактную сеть
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по краюФото: пресс-служба ГУ МЧС по краю
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В Сочи с пляжного кафе сильным порывом ветра сорвало крышу. Листы металлопрофиля приземлились прямо на контактную сеть железной дороги.

- По предварительным данным погибших и пострадавших нет. На месте работают аварийно-восстановительные бригады, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Движение поездов по одной ветке приостановлено.

Действительно, судя по расписанию, задержаны уже четыре электропоезда. В ближайшие часы экстренные службы и РЖД рассчитывают восстановить прерванное сообщение.

Напомним, в Краснодарском крае уже три дня действует штормовое предупреждение. Более того, по данным ЕДДС, на участке от Магри до поселка Веселого существует опасность формирования смерчей в акватории Черного моря, сообщили в администрации Сочи.

Предупреждение сохранится до конца 16 июля. Спасатели просят жителей края быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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