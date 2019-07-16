В Сочи из-за дождей подтопило 11 дворов
В МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о подтоплении 11 придомовых территорий в Сочи.
- В регионе продолжают действовать экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Из-за обильных ливней в Сочи подтопило 11 дворов. В дома вода не зашла. Следовательно, эвакуации людей не потребовалось.
Сейчас в район подтоплений прибыла экстренная техника. Она откачивает воду с придомовых территорий.
Напомним, Краснодарский край продолжает находиться во власти циклона, принесшего в регион сильнейшие ливни и понижение температуры. В начале рабочей недели, 16,17 июля, погода на Кубани будет по-прежнему напоминать скорее раннюю весну, чем разгар лета. Метеорологи вновь прогнозируют ливни, град и ветер. В Анапе уже запретили туристам заходить в море из-за резко изменившегося донного течения.
ИСТОЧНИК KP.RU