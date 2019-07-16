2019-07-16T14:20:01+03:00
Происшествия

В Сочи из-за дождей подтопило 11 дворов

Эвакуации людей не потребовалось
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по краюФото: пресс-службы ГУ МЧС РФ по краю
Изменить размер текста:

В МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о подтоплении 11 придомовых территорий в Сочи.

- В регионе продолжают действовать экстренные предупреждения по комплексу неблагоприятных метеоявлений, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства. - Из-за обильных ливней в Сочи подтопило 11 дворов. В дома вода не зашла. Следовательно, эвакуации людей не потребовалось.

Сейчас в район подтоплений прибыла экстренная техника. Она откачивает воду с придомовых территорий.

Напомним, Краснодарский край продолжает находиться во власти циклона, принесшего в регион сильнейшие ливни и понижение температуры. В начале рабочей недели, 16,17 июля, погода на Кубани будет по-прежнему напоминать скорее раннюю весну, чем разгар лета. Метеорологи вновь прогнозируют ливни, град и ветер. В Анапе уже запретили туристам заходить в море из-за резко изменившегося донного течения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой
На Красной Поляне построят новую подвесную канатную дорогу
На Кубани неизвестный ворвался во двор фермера и ранил ножом двух человек
В Сочи на видео попал смерч
Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay
Жительница Кубани выиграла в лотерею миллион рублей
Улетевшая с сочинского кафе крыша, разбила окно в поезде "Адлер - Санкт-Петербург"
В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши
В Краснодаре из-под ареста освободили двух женщин, у которых суд не заметил детей
На Кубани водитель уснул за рулем и врезался в припаркованную фуру
Краснодару не хватает 505 детсадов и минимум 120 школ
В Сочи на помощь бродячим животным выделят 3 миллиона рублей
В Геленджике вслед за приговором Кристине Шидуковой суд попросил наказать ее адвокатов
Сайт Краснодарского краевого суда изменит адрес
В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения
В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям
В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки
Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов
Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка