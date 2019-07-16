2019-07-16T15:50:10+03:00
Происшествия

Улетевшая с сочинского кафе крыша, разбила окно в поезде "Адлер - Санкт-Петербург"

У пассажира царапины
Ева МУР@kp_kuban
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Крыша ударилась о проходящий мимо поезд и повисла на проводах. Фото: РЖДКрыша ударилась о проходящий мимо поезд и повисла на проводах. Фото: РЖД
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В РЖД прокомментировали ситуацию с повреждением контактной сети в Сочи. Инцидент произошел во вторник, 16 июля. С пляжного кафе сорвало крышу. Вся конструкция ударилась о проезжающий пассажирский поезд "Адлер - Санкт -Петербург" и повисла на проводах.

- На данный момент до полутора часов задерживаются поезда: № 6013 Горячий Ключ - Имеретинский курорт, №6805 Туапсе – Имеретинский курорт, № 6806 Имеретинский курорт – Туапсе, № 492 Адлер – Казань, №6004 Аэропорт Сочи – Туапсе, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе РЖД.

Более того, пострадал один пассажир поезда.

- У него незначительные царапины от разбившегося стекла, - рассказали в компании-перевозчике.

Пассажир получил царапины. Фото: РЖД

Пассажир получил царапины. Фото: РЖД

Однако штормовое предупреждение продолжает действовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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