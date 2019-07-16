2019-07-16T15:26:20+03:00
Происшествия

В Сочи на видео попал смерч

Он опасно приблизился к берегу
Ева МУР@kp_kuban
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В Сочи предупреждения спасателей о шторме и смерче оправдались. В Хосте отдыхающие даже смогли зафиксировать его на видео.

- Огромная воронка сформировалась буквально на глазах, - рассказали "КП" - Кубань" очевидцы необычного явления.

Смерч в Черном море.

Напомним, вторые сутки в Краснодарском крае действует предупреждение о штормах, смерчах и граде в Краснодарском крае.

С утра, 16 июля, в Сочи с пляжного кафе порывом ветра снесло крышу. Она угодила прямо на мимо проходящий поезд и разбила в нем окно. Один пассажир по счастливой случайности отделался легким испугом и парой царапин. В депо встали четыре электропоезда.

Сейчас железнодорожное сообщение уже налажено. Но спасатели рекомендуют не рисковать туристов и жителей прибрежных территорий. Купаться в море тоже не советуют. Тем более что температура воды оставляет желать лучшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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