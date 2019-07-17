Семья, погибшая в ДТП под Геленджиком, приехала из Армении
В аварии погибли четыре человека
Фото с места происшествия: Кубанские новости
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Стали известны подробности страшной аварии, которая произошла около Геленджика.
16 июля около 23:40 «Ford Transit», ехавший со стороны Джубги, врезался в дерево. От полученных травм на месте погибли водитель и три его пассажира, в том числе двое детей.
- В ДТП погибла семья из Армении: 28-летний мужчина, его 22-летняя супруга и их дочери в возрасте семи и пяти лет, - сообщают «Кубанские новости» со ссылкой источник в оперативных службах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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