В аэропорту Краснодара задержали пассажира с котятами леопарда и белым тигренком

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-17T15:37:01+03:00

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Краснодарские таможенники задержали в аэропорту гражданина Узбекистана, который пытался контрабандой вывезти диких животных. В переносном контейнере были два котенка леопарда и бенгальский тигренок. Никаких документов на хищников с собой у него не было.

Детеныши леопарда переданы ветеринарам Фото: ЮТУ

- Согласно заключению директора Краснодарского зоопарка обнаруженные особи диких животных являются двумя леопардами - самец возрастом 1,5 месяца и самка возрастом 1,5, а также одним белым бенгальским тигром – самец возрастом 2,5 месяца, - сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Сотрудники возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через границу особо ценных диких животных.

Котята находились в плохом состоянии, их буквально накачали успокаивающими медикаментами перед планируемым полетом. Сейчас с малышами работают ветеринары в зоопарке, они идут на поправку.

Напомним, что сотрудники прокуратуры обнаружили на Кубани «тюрьму» для экзотических животных.

ИСТОЧНИК KP.RU