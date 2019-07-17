В Анапе пройдет День здоровья
В Анапе пройдет очередной День здоровья. Его проведут в городской поликлинике на улице Крепостной, 85. Специалисты расскажут жителям курорта о профилактике солнечных и тепловых ударов.
- Также все пришедшие на мероприятие смогут получить консультации терапевта, эндокринолога, маммолога, дерматовенеролога, невролога, кардиолога, психолога, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Также все желающие смогут пройти различные диагностические исследования: УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления. Также будет возможность сделать маммографию и флюорографию.
День здоровья состоится 20 июля 2019 года с 9.00 до 13.00. Вход свободный, прием бесплатный. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.
Напомним, с начала года онкологи обследовали более 43 тысяч жителей края в рамках проекта «Кубань против рака». За восемь лет работы выездных медицинских бригад в различные муниципалитеты региона консультации специалистов смогли получить свыше 400 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU