2019-07-17T19:50:30+03:00
Общество

В Анапе пройдет День здоровья

Горожанам расскажут о профилактике солнечных ударов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе пройдет очередной День здоровья. Его проведут в городской поликлинике на улице Крепостной, 85. Специалисты расскажут жителям курорта о профилактике солнечных и тепловых ударов.

- Также все пришедшие на мероприятие смогут получить консультации терапевта, эндокринолога, маммолога, дерматовенеролога, невролога, кардиолога, психолога, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также все желающие смогут пройти различные диагностические исследования: УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, измерение артериального и внутриглазного давления. Также будет возможность сделать маммографию и флюорографию.

День здоровья состоится 20 июля 2019 года с 9.00 до 13.00. Вход свободный, прием бесплатный. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС.

Напомним, с начала года онкологи обследовали более 43 тысяч жителей края в рамках проекта «Кубань против рака». За восемь лет работы выездных медицинских бригад в различные муниципалитеты региона консультации специалистов смогли получить свыше 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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