2019-07-19T12:31:41+03:00
Происшествия

В Сочи у двухлетнего ребенка застрял палец в механизме велосипеда

Потребовалась помощь спасателей
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба "КУБАНЬ-СПАС"Фото: пресс-служба "КУБАНЬ-СПАС"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи вчера, 18 июля. Родители маленького мальчика оставили велосипеды во дворе, но не заметили как их малыш сунул палец в цепной механизм.

Сначала родители пытались достать палец ребенка самостоятельно. Но когда поняли, что так могут только навредить, решили вызвать спасателей.

Фото: пресс-служба "КУБАНЬ-СПАС"

Фото: пресс-служба "КУБАНЬ-СПАС"

- Сотрудники выехали в тот же момент, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "КУБАНЬ-СПАС".

С помощью гидравлических инструментов они перекусили цепь и освободили палец ребенка. На всю спасательную операцию ушло 4 минуты. Все это время малыш стойко и мужественно держался.

Напомним, в Геленджике вчера, 18 июля, спасатели за день помогли двум туристам. В районе маяка 37-летняя туристка из Нарьян-Мара спустилась с горы к морю и повредила ногу. А через несколько часов в аналогичную ситуацию попал мужчина из Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре от грязи прочистили около 400 канализационных колодцев
В «Орленке» проходит самая масштабная смена за всю историю Центра
В Новороссийске возбудили уголовное по факту избиения журналиста
В "Магнитах" краснодарцы дерутся за сковороды
В Сочи введён режим повышенной готовности из-за непогоды
Температура воды в Черном море 19 июля 2019: купальный сезон возвращается на курорты Краснодарского края
В Хадыженске мужчина из ревности перерезал 38 коз в сарае своего соперника
В Краснодаре откроется фотовыставка о японо-российских отношениях
В Краснодаре 4 сотрудника ресторана в ТЦ «Галерея» получили ожоги кипятком
Дворы анапских многоэтажек освободят для проезда пожарной техники
На Кубани финишировала уборочная компания
В Анапском центре «Смена» открылся класс криминалистики
В Отрадненском районе женщина отказалась возвращать деньги за больную корову
На Кубани в селе Белая глина избили кота
В Крымске ищут вора, укравшего дорогие украшения и пол-литра коньяка