В Сочи у двухлетнего ребенка застрял палец в механизме велосипеда

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-19T12:31:41+03:00

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Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи вчера, 18 июля. Родители маленького мальчика оставили велосипеды во дворе, но не заметили как их малыш сунул палец в цепной механизм.

Сначала родители пытались достать палец ребенка самостоятельно. Но когда поняли, что так могут только навредить, решили вызвать спасателей.

Фото: пресс-служба "КУБАНЬ-СПАС"

- Сотрудники выехали в тот же момент, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе "КУБАНЬ-СПАС".

С помощью гидравлических инструментов они перекусили цепь и освободили палец ребенка. На всю спасательную операцию ушло 4 минуты. Все это время малыш стойко и мужественно держался.

Напомним, в Геленджике вчера, 18 июля, спасатели за день помогли двум туристам. В районе маяка 37-летняя туристка из Нарьян-Мара спустилась с горы к морю и повредила ногу. А через несколько часов в аналогичную ситуацию попал мужчина из Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU