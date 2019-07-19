В Сочи произошло серьезное ДТП

СЕГОДНЯ 19:12 2019-07-19T19:12:32+03:00

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Сегодня 19 июля 2019 года в тоннеле рядом с Чвижепсе столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали два человека.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники Краснополянского ПСП сразу передали водителя одного из автомобилей врачам. Второго потерпевшего пришлось извлекать из транспортного средства при помощи специального снаряжения. Затем его также передали медикам, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Напомним, вечером 17 июля в районе 33-километра трассы «Краснодар – Темрюк» произошло ДТП, где пострадали четверо детей. Их госпитализировали. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель «ВАЗ 21124» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Скания». 10-летняя девочка, 9-ти, 5-ти и 2-х летние мальчики перевозились в «Ладе» не пристегнутыми, их госпитализировали. Сейчас информацию о ДТП передали в органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU