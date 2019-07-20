На пляже Анапы пропал парень, страдающий потерей памяти

СЕГОДНЯ 08:27 2019-07-20T11:23:22+03:00

Он был в одних купальных синих плавках и тапках

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19 июля на городском пляже Анапы пропал 24-летний Василий Курчатов. Последний раз его видели в районе центрального входа.

Он был в одних купальных синих плавках и синих шлепанцах.

По словам родных, молодой человек страдает потерей памяти, плохо ориентируется в незнакомом месте. Рост парня - 175 сантиметров, светло-русые волосы, немного вьются, постоянно зачесывает назад. Носит бороду. Из особых примет - на правой руке есть большой шрам от перелома.

Просьба всех, кто знает о местонахождении Василия, сообщить по телефонам: 8-923-518-17-45 и 8-913-407-31-23 (Ольга).

Напомним, на Кубани разыскивают 25-летнего жителя Анапы, который пропал в море. Молодой человек бесследно исчез во время отдыха на Тамани. Полиция проводит проверку. Родные пропавшего просят помощи не только у жителей Краснодарского края, но и Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU