В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-20T18:20:09+03:00

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Авария случилась днем в субботу, 20 июля. По предварительным данным, женщина за рулем красной Mazda не справилась с управлением. Внедорожник занесло - машина врезалась в крыльцо супермаркета на Морском переулке в Сочи.

По словам очевидцев, травмы получили два человека, которым вызвали скорую. Однако в ГИБДД города-курорта сообщили, что пострадала в ДТП лишь одна девушка, у нее царапины на колене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="406" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/721382" frameborder="0"></iframe> Иномарка в Сочи врезалась в супермаркет Видео: ЧП Сочи.

Водитель травмы не получила. Ущерб продуктовому магазину не нанесен.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Тем временем в Краснодаре правоохранители разбираются с водителем, который пытался скрыться от автоинспекторов, остановивших его. По словам очевидцев, мужчина нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать наказания, он решил удрать от полиции и ударил по газам. Вот только не сумел справиться с управлением и со всего маху врезался в столб.

На водителя составили ряд административных протоколов. Ему грозят штрафы. Не исключено, что суд может на время лишить его прав.

ИСТОЧНИК KP.RU