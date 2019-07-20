В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет
Авария случилась днем в субботу, 20 июля. По предварительным данным, женщина за рулем красной Mazda не справилась с управлением. Внедорожник занесло - машина врезалась в крыльцо супермаркета на Морском переулке в Сочи.
По словам очевидцев, травмы получили два человека, которым вызвали скорую. Однако в ГИБДД города-курорта сообщили, что пострадала в ДТП лишь одна девушка, у нее царапины на колене.
Иномарка в Сочи врезалась в супермаркет Видео: ЧП Сочи.
Водитель травмы не получила. Ущерб продуктовому магазину не нанесен.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Тем временем в Краснодаре правоохранители разбираются с водителем, который пытался скрыться от автоинспекторов, остановивших его. По словам очевидцев, мужчина нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать наказания, он решил удрать от полиции и ударил по газам. Вот только не сумел справиться с управлением и со всего маху врезался в столб.
На водителя составили ряд административных протоколов. Ему грозят штрафы. Не исключено, что суд может на время лишить его прав.
ИСТОЧНИК KP.RU
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