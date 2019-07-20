2019-07-20T18:20:09+03:00
Происшествия

В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет

Водитель не справился с управлением [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГИБДД Сочи.Фото: ГИБДД Сочи.
Изменить размер текста:

Авария случилась днем в субботу, 20 июля. По предварительным данным, женщина за рулем красной Mazda не справилась с управлением. Внедорожник занесло - машина врезалась в крыльцо супермаркета на Морском переулке в Сочи.

По словам очевидцев, травмы получили два человека, которым вызвали скорую. Однако в ГИБДД города-курорта сообщили, что пострадала в ДТП лишь одна девушка, у нее царапины на колене.

Иномарка в Сочи врезалась в супермаркет Видео: ЧП Сочи.

Водитель травмы не получила. Ущерб продуктовому магазину не нанесен.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Тем временем в Краснодаре правоохранители разбираются с водителем, который пытался скрыться от автоинспекторов, остановивших его. По словам очевидцев, мужчина нарушил правила дорожного движения. Чтобы избежать наказания, он решил удрать от полиции и ударил по газам. Вот только не сумел справиться с управлением и со всего маху врезался в столб.

На водителя составили ряд административных протоколов. Ему грозят штрафы. Не исключено, что суд может на время лишить его прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представлялись сотрудниками МЧС: мошенники предлагают жителям Кубани пройти пожарную проверку «за взятку»
В Ейске медсестру наградили медалью за спасение мужчины в горящей квартире
Сочинские власти ответили на комментарий девушки в Инстаграм Lady Gaga
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли во дворе дома в Краснодаре
В Краснодаре водитель, скрываясь от полицейской погони, врезался в столб
В Анапе осудили женщину, передавшую взятку за липовые ветеринарные свидетельства
Погода в Краснодарском крае 20-21 июля 2019: местами прогнозируют дождь с грозой
Массовое ДТП в Новороссийске: пострадали пять человек
Температура воды в Черном море 20 июля 2019: Холоднее всего купаться в Анапе и Новороссийске
На сочинской таможне попался контрабандист с оружием, замаскированным под ручки
Прибывший в Краснодар новый трамвай могут пустить по маршруту №4, 5, 8 или 20
«Мама, меня украли!»: в Динском районе двух парней задержали после похищения 17-летней девушки
На пляже Анапы пропал парень, страдающий потерей памяти
Сочинская река Мзмыта размыла подпорную стену
На Кубани значительно снизилось количество тяжких преступлений
В Сочи произошло серьезное ДТП
В Краснодаре завершили ремонт на улице Геологической
Краснодарская агломерация признана одной из самых перспективных в России
Пятеро сочинцев отправятся на скамью подсудимых
Следователи проверят сообщение о падении ребенка в канализационный люк в Краснодаре
Кубанские школы готовятся к новому учебному году
Кубанские байкеры отправятся на мотошоу в Крым
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций