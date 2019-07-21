В аварии под Темрюком погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-21T09:18:19+03:00

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Трагедия произошла на 82 километре автодороги "Новороссийск - Керченский пролив" ночью 21 июля. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило на пульт дежурного полиции около 4 часов утра. По предварительным данным, 25-летний водитель "Форд Транзит" выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся к КамАЗом.

- Полицейские выясняют причину такого поведения иномарки на дороге, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Оба пассажира и сам виновник ДТП погибли на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ночью 20 июля на Анапском шоссе в Новороссийске произошла массовая авария. В ней пострадали пять человек. Лоб в лоб столкнулись Lada Priora и Reno. При этом машины зацепили еще два автомобиля. Правда, в очередном ДТП на встречке никто не погиб. В ГИБДД по Краснодарскому краю по-прежнему рекомендуют не рисковать жизнью своей и пассажиров, не нарушать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU