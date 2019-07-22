2019-07-22T15:45:45+03:00
Общество

В Сочи задержали водителя, который не пропустил скорую помощь

Мужчина опаздывал на работу
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

30-летний нарушитель торопился в офис, опаздывал на работу. Его начальник сказал, если тот не приедет вовремя, то его уволят. Поэтому он решил преодолеть пробку за скорой помощью. Это заметили полицейские и задержали водителя.

- Полицейские составили протоколы по статьям 12.17 «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новороссийске мужчина умер после падения с велосипеда
В Олимпийском парке Сочи временно ограничат движение транспорта
В Адыгее из-за ливня подтопило 40 дворов
ВТБ предоставил платежный сервис Samsung Pay держателям карт «Мир»
В Новороссийске у пенсионера похитили миллион рублей
После ливня в Краснодаре подтопило квартиры горевшего дома на Мира
В Краснодаре с начала лета украли 70 канализационных люков
В Сочи спасатели эвакуировали туриста с горы
С 23 июля открывается продажа «единого» билета в Абхазию
В Краснодаре расширят службу по содержанию ливневки
На улице Московской в Краснодаре возобновили движение транспорта
Авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на рейс Краснодар – Стамбул
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
На Кубани водитель украл 2 млн рублей, вернулся извиниться и убил мужчину