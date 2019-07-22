В Сочи задержали водителя, который не пропустил скорую помощь

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-22T15:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

30-летний нарушитель торопился в офис, опаздывал на работу. Его начальник сказал, если тот не приедет вовремя, то его уволят. Поэтому он решил преодолеть пробку за скорой помощью. Это заметили полицейские и задержали водителя.

- Полицейские составили протоколы по статьям 12.17 «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», - сообщает пресс-служба ГУ МВД края.

ИСТОЧНИК KP.RU