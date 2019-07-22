2019-07-22T16:17:39+03:00
Происшествия

В Адыгее из-за ливня подтопило 40 дворов

Специалисты откачивают воду
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Накануне 21 июля 2019 года на Тахтамукайский район Адыгеи обрушились сильные осадки. Из-за дождя подтопило два населенных пункта.

- В результате выпадения большого количества осадков, в поселке Яблоновском подтопило 33 дворовых территории, в Энеме – около 10, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе республиканского комитета по делам ГО и ЧС.

Сейчас сотрудники коммунальных служб с помощью спецтехники производят откачку воды. Создана специальная комиссия, которая оценивает ущерб, совершая подомовой обход пострадавших территорий.

Стоит отметить, что синоптики дают неутешительный прогноз. В ближайшие дни на Кубани и в Адыгее ожидаются сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра.

Добавим, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Ветер на курорте усилится до 20 м/с. Из-за осадков возможен подъём уровня воды в реках и активизация оползней. Власти рекомендуют воздержаться от отдыха рядом с водоемами и выхода в горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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