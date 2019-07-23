В Красной Поляне из-за угрозы сходов селей закрыли дорогу к нарзанам
Сильные дожди, которые прошли в Сочи, увеличили риск сходов селей в горах. Из-за этого в Красной Поляне закрыли дорогу к нарзановым источникам.
- В связи с опасностью схода селей временно закрыта для движения автомобильного транспорта и пешеходов технологическая дорога, известная как дорога к нарзановым источникам на реке Пслух, - сообщает администрации Адлерского района.
Туристов и отдыхающих просят соблюдать меры предосторожности и учитывать запрет при планировании маршрутов. Напомним, что в июне в Красной Поляне сошел сель объемом около 1,5 тысячи кубометров. На расчистку курорта ушло несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
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