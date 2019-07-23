В Краснодаре вручили орден Мужества семье сержанта Росгвардии, который скончался от ранения

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-23T15:52:22+03:00

В ноябре 2018 года на патруль напал вооруженный мужчина

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В Краснодаре вручили орден Мужества семье младшего сержанта вневедомственной охраны Росваргии Антона Даурского. Молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей.

В ноябре 2018-го года патруль охраны находился на маршруте на улице Гагарина. В это время к ним подошел неизвестный, который открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Ответным огнем нападавшего уничтожили, среди гражданского населения никто не пострадал.

Росгвардеец Юрий Джадан получил ранение предплечья, а его напарник Антон Даурский с ранением головы попал в реанимацию. В январе 2019-го он скончался.

- Вы воспитали настоящего мужчину. Вместе с напарником он ликвидировал нападавшего и не допустил жертв среди гражданского населения, несмотря на смертельную опасность. Память об Антоне навсегда останется в наших сердцах. Защищая сограждан, он отдал самое дорогое – свою жизнь. Сотрудники ведомства всегда будут оказывать вам поддержку, – обратился к родителям Антона замкомандующего Южным округом войск Росгвардии генерал-майор Евгений Меркушин.

Прапорщик Юрий Джадан получил из рук вице-губернатора Алексея Копайгородского наградные часы за многолетний добросовестный труд росгвардейца на благо Кубани и профессиональное мастерство. Правоохранитель также представлен к государственной награде.

ИСТОЧНИК KP.RU