В Сочи из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 08:25 2019-07-24T08:27:22+03:00

Он будет действовать до вечера 29 июля

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Всю неделю Сочи будет жить в режиме повышенной готовности к стихии. На курорте ожидается резкое ухудшение погоды. В ближайшие дни ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с, гроза, дождь, местами сильный.

На реках возможен резкий подъем уровня воды, поэтому самые опасные участки взяли под круглосуточное наблюдение.

- Непогода не должна застать врасплох. Нужно уделить максимальное внимание оползневым участкам, мониторить реки и ливневки, - отметил глава курорта Анатолий Пахомов, который и перевел службы в повышенную готовность до вечера понедельника 29 июля.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры предосторожности и звонить по номеру 112 в случае ЧС.

Напомним, что до конца суток 26 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение - в регионе ожидаются ливни, смерчи и град.

ИСТОЧНИК KP.RU