В Сочи из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
Всю неделю Сочи будет жить в режиме повышенной готовности к стихии. На курорте ожидается резкое ухудшение погоды. В ближайшие дни ожидается усиление порывов ветра до 15 м/с, гроза, дождь, местами сильный.
На реках возможен резкий подъем уровня воды, поэтому самые опасные участки взяли под круглосуточное наблюдение.
- Непогода не должна застать врасплох. Нужно уделить максимальное внимание оползневым участкам, мониторить реки и ливневки, - отметил глава курорта Анатолий Пахомов, который и перевел службы в повышенную готовность до вечера понедельника 29 июля.
Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры предосторожности и звонить по номеру 112 в случае ЧС.
Напомним, что до конца суток 26 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение - в регионе ожидаются ливни, смерчи и град.
ИСТОЧНИК KP.RU
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