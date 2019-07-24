2019-07-24T15:06:48+03:00
Туризм

Температура воды в Черном море 24 июля: холоднее всего в Новороссийске

Купаться комфортно по всему побережью, но не везде безопасно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В крае действуют экстренные предупрежденияВ крае действуют экстренные предупреждения
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Курортный сезон на Черноморском и Азовском побережье в самом разгаре, однако июль туристов совсем не радует. Небо все чаще затянуто облаками, нередки грозы и ливни.

Зато вода в море прогрелась до приятных значений. В Новороссийске купаться прохладнее всего - +23 градуса. В Анапе море теплее всего на один градус - +24.

К югу значения температуры воды в Черном море растет постепенно - +25 в Геленджике и Туапсе, а в Сочи все +26 градусов.

В Азовском море купаться тоже довольно комфортно, в Ейске +26, а Темрюке и Приморско-Ахтарске +25.

Но находиться в воде не везде безопасно. До 26 июля по всему краю действуют четыре экстренных предупреждения. Ожидаются грозы, ливни с градом, шквалистый ветер, высокое волнение и образование смерчей в Черном море. Жителям и туристам следует быть предельно внимательными, находиться только на оборудованных пляжах и следить за объявлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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