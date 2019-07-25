На Кубани трое парней изнасиловали пенсионерку
В дом к 61-летней жительнице села Белая Глина ворвались трое парней – одному двадцать лет, другим – 22. Они выломали дверь и надругались над женщиной.
- Отморозки по очереди изнасиловали женщину, а потом скрылись, - сообщает РИА «Регион online». - Пострадавшая смогла описать преступников, их нашли в тот же день.
Сейчас насильники задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для них.
-Следователи выяснили, что молодые люди целенаправленно шли в дом именно к этой женщине, - сообщается агентство. - Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по 131 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации («Изнасилование»).
В этот же вечер, 24 июля, в Армавире сбежал от конвоя обвиняемый в жестоком убийстве 38-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии. Его объявили в розыск, введен план-перехват.
ИСТОЧНИК KP.RU