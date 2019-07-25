В Сочи из-за дождя провалился асфальт на мосту

СЕГОДНЯ 18:16 2019-07-25T18:16:45+03:00

Движение по А-147 осуществляется по одной полосе

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В Сочи из-за дождей провалился асфальт на мосту по адресу Теневой переулок, 151.

- Сообщение поступило на пульт дежурного в 17.30 сегодня, 25 июля, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Выяснилось, что произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. На месте работают сотрудники МЧС.

Сейчас движение по мосту осуществляется по единственной полосе. Его регулируют сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Краснодарском крае действует сразу четыре экстренных предупреждения по непогоде. Сейчас сотрудники Росавтодора устраняют последствия сильного ливня, который обрушился этой ночью на Сочи. В результате обильных осадков оказались подтопленными несколько участков развязок и дорог. А ранее спасатели сообщали о подтоплениях нескольких дворов.

ИСТОЧНИК KP.RU