В Краснодаре пройдет выставка арт-группы «ОКНО»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-30T12:05:06+03:00

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В краевой столице состоится выставка арт-группы «ОКНО». Экспозиция «Что дальше» начнет работу 1 августа в художественном музее имени Коваленко.

- На выставке гости поймут, что в этом мире нет вопросов, утверждений или отрицаний. Нет никаких возможностей изменить направление. И само понятие времени утрачивает смысл. Предметы, которые нас окружают, мы воспринимаем как образы, - рассказали организаторы.

- Арт-группа «ОКНО» была создана в 2012 году выпускниками Краснодарского художественного училища Виктором Пономаренко, Алексеем Спиренковым, Иваном Стрельцовым и Александром Компанийцем, - сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодарском крае 10 августа пройдет фестиваль «Таманская лоза – 2019». Новинкой этого года станет винный душ в ходе интерактивного батла «Сухое против полусладкого».

ИСТОЧНИК KP.RU