В одной из старейших школ Краснодара заменят ограждение и отремонтируют двор
В Краснодаре в школе № 35, которую построили еще в 1952 году, заменят ограждение и отремонтируют двор. Такие масштабные работы здесь проходят впервые. Ремонт завершат до 20 августа.
- Сейчас на территории школы одновременно трудятся сразу 4 подрядные организации - во дворе множество техники и специалистов. Рабочие уже полностью демонтировали старый забор, установили столбы для крепления металлических секций, делают фундамент. Вскоре здесь смонтируют новое ограждение протяженностью почти 400 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
В учебном заведении завершается ремонт пищеблока. Здесь готовят завтраки и обеды для учащихся четырех школ Краснодара. В самой школе № 35 обучается 1221 человек.
Напомним, в Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку. Также здесь организуют ярмарки выходного дня.
ИСТОЧНИК KP.RU