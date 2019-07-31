В одной из старейших школ Краснодара заменят ограждение и отремонтируют двор

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-31T12:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в школе № 35, которую построили еще в 1952 году, заменят ограждение и отремонтируют двор. Такие масштабные работы здесь проходят впервые. Ремонт завершат до 20 августа.

- Сейчас на территории школы одновременно трудятся сразу 4 подрядные организации - во дворе множество техники и специалистов. Рабочие уже полностью демонтировали старый забор, установили столбы для крепления металлических секций, делают фундамент. Вскоре здесь смонтируют новое ограждение протяженностью почти 400 метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В учебном заведении завершается ремонт пищеблока. Здесь готовят завтраки и обеды для учащихся четырех школ Краснодара. В самой школе № 35 обучается 1221 человек.

Напомним, в Краснодаре на месте снесенного рынка по Бургасской сделают бесплатную парковку. Также здесь организуют ярмарки выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU