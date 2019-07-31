2019-07-31T11:38:09+03:00
Общество

Суд отказал в отмене ареста замглавы кубанского минсельхоза

Ким Тертица по-прежнему будет находиться под стражей до 17 сентября
Евгения ОСТРАЯ
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Один из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ruОдин из главных фигурантов дела - замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Ким Тертица. Фото: dsh.krasnodar.ru
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Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении требований адвокатам заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кима Тертицы. Они обратились с жалобой на незаконный арест обвиняемого в получении взятки.

- Суд не нашел весомых доводов, чтобы изменить подозреваемому меру пресечение, - провозгласила апелляционная инстанция свое решение.

Напомним, Октябрьский суд Краснодара продлил арест чиновника до 17 сентября. Необходимость такой меры следователи аргументируют тем, что на свободе Тертица сможет оказать давление на свидетелей, которые в данное время дают показания.

В поле зрения силовиков попались сразу двое сотрудников министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Речь идет о заместителе министра сельского хозяйства по экономическим вопросам в АПК Киме Тертице и начальнике управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации Александре Пиунове. Именно они стали фигурантами уголовного дела о взятке.

По данным следствия, чиновники, воспользовавшись своим служебным положением, получили ни много ни мало четыре миллиона рублей. А схема их получения была такова. - Замминистра сельского хозяйства с октября 2017 года возглавлял конкурсную комиссию по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства региона. Она подразумевает выделение грантов кооперативам.

В феврале 2019-го в комиссию обратилась директор одного из таких объединений. Александр Пиунов сообщил женщине, что получить субсидию можно, но только при условии передачи через него четырех миллионов рублей заместителю министра сельского хозяйства. За это, как удалось узнать «КП» - Кубань», они должны были выписать субсидии на 40 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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