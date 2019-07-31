В Краснодаре между Уральской и улицей Бородина закроют сквозной проезд

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-31T13:12:06+03:00

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С 1 октября между Уральской и улицей Бородина установят дорожные знаки. Они запретят остановку и стоянку транспорта, а также сквозной проезд. Ограничения не коснутся горожан, которые живут или работают здесь, а также транспорта инвалидов первой и второй группы.

- Это делают, чтобы обеспечить безопасность на данном участке. Мы исключаем сквозной проезд и стоянку транспорта на проезжей части, чтобы убрать помехи другим участникам движения, - пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- По проезду Бородина будет работать эвакуатор. Водителям следует быть внимательными и четко следователь предписаниям запрещающих дорожных знаков, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре отключат светофоры на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой. 20 объектов не будут работать с 10:00 31 июля до 17:00 3 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU