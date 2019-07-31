В троллейбусах Новороссийска подорожал проезд

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-31T14:31:12+03:00

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На сайте администрации города-героя опубликовали постановление. В документе сказано, что с 31 июля проезд в троллейбусах подорожает на 5 рублей. Теперь одна поездка стоит 25 рублей. Раньше, 5 апреля, в городе увеличилась стоимость поездки на автобусах и маршрутках с 23 до 25 рублей. Причину инфляции объясняли: ростом НДС и стоимостью топлива.

- С 31 июля 2019 года проезд в троллейбусах подорожает до 25 рублей, - сообщается в документе.

Ранее мэр города сообщал, что увеличение стоимости проезда компенсируют другими льготами. Бесплатным проездом для студентов-очников городских вузов и сузов. Членам их семей предпенсионного и пенсионного возраста продают проездные с 50% скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU