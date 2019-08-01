2019-08-01T10:43:01+03:00
Общество

В Сочи башня на горе Ахун закрыта на неопределенный срок

Здесь проводятся экспертные работы
Александра ПОДУШКО
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Фото: Сочинского национального паркаФото: Сочинского национального парка
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- В Сочи проходит ряд исследований для получения полной картины состояния объекта культурного наследия федерального значения «Башня на горе Большой Ахун», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском национальном парке.

Разрабатывают документацию исключительно юридические лица и индивидуальные предприниматели. Они имеют лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. На основании их заключения будет представлен проект реставрации объекта.

Сейчас башня на горе Ахун закрыта для посещения.

Напомним, Сочинский национальный парк разрабатывает уникальный проект по созданию эколого-просветительской выставочной экспозиции. Он реализуется по рекомендации Минприроды России. Экспозиция появится в северной части парка «Дендрарий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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