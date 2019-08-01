В Краснодаре в школе № 63 установят спортплощадку с футбольным полем и беговой дорожкой

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-01T12:40:49+03:00

Это первое капитальное вложение в обновление учреждения за последние годы

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В краснодарской школе №63, построенной почти 60 лет назад, заменят кровлю, сделают спортплощадку с футбольным полем и беговой дорожкой.

В кубанской столице впервые за долгое время на подготовку всех образовательных учреждений к учебному году выделили почти 500 миллионов рублей.

- Старую крышу полностью убрали, сейчас рабочие меняют стропила и балки, идет устройство пароизоляции и обрешетки. Также идет обновление спортплощадки. Уже убрали старое покрытие, сделали выемку и уплотнение грунта. Здесь установят новое спортивное оборудование, ворота, кольца и стойки для занятий стритболом и баскетболом, нанесут разметку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в школе № 35, которую построили еще в 1952 году, заменят ограждение и отремонтируют двор. Такие масштабные работы здесь проходят впервые. Ремонт завершат до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU