2019-08-01T12:40:49+03:00
Общество

В Краснодаре в школе № 63 установят спортплощадку с футбольным полем и беговой дорожкой

Это первое капитальное вложение в обновление учреждения за последние годы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В краснодарской школе №63, построенной почти 60 лет назад, заменят кровлю, сделают спортплощадку с футбольным полем и беговой дорожкой.

В кубанской столице впервые за долгое время на подготовку всех образовательных учреждений к учебному году выделили почти 500 миллионов рублей.

- Старую крышу полностью убрали, сейчас рабочие меняют стропила и балки, идет устройство пароизоляции и обрешетки. Также идет обновление спортплощадки. Уже убрали старое покрытие, сделали выемку и уплотнение грунта. Здесь установят новое спортивное оборудование, ворота, кольца и стойки для занятий стритболом и баскетболом, нанесут разметку, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре в школе № 35, которую построили еще в 1952 году, заменят ограждение и отремонтируют двор. Такие масштабные работы здесь проходят впервые. Ремонт завершат до 20 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре сносят очередной самострой на улице Тургенева
Снова непогода: на Кубани 1 августа объявлено экстренное предупреждение
В Сочи ввели дополнительную электричку для футбольных болельщиков
В Краснодаре почистят фонтаны
В Павловском районе брат обокрал сестру
Орлята возводят международные мосты
Ученики сочинского «Сириуса» создали систему удаленного управления флотом
В Ленинградском районе у мужчины нашли шприц с дезоморфином
OZ МОЛЛ вновь дарит VOLVO!
На Кубани шесть сельхозкооперативов получат гранты на развитие
В Туапсинском районе автоледи сбила двух пешеходов
На Кубани разыскивают 25-летнюю жительницу Красноярского края
Бывшему вице-мэру Краснодара Дине Бойченко вынесли приговор
В Белореченском районе заместитель начальника МВД и его подчиненный пойдут под суд за взятку
Дан старт продажам квартир в 22 литере микрорайона «Губернский»
В Сочи башня на горе Ахун закрыта на неопределенный срок
На Кубани в аварии с микроавтобусом погиб 10-летний ребенок
В Крымске двухлетняя девочка застряла в детском стульчике
В Краснодаре отремонтировали основной подъезд к Славянскому кладбищу
На Кубани без рецепта врача продавали «Лирику» и «Прегабалин»
В Краснодарском крае начало августа будет дождливым
В Сочи в городской больнице установили новый флюорограф
Температура воды в Черном море 1 августа 2019: комфортнее всего купаться в Джубге
В Краснодаре расскажут о зарождении кинематографа
На Кубани спецназ ЮВО «уничтожил» диверсантов в городских условиях
В Краснодаре сотрудница банка следила за счетами мужа во время развода