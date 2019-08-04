2019-08-04T16:16:56+03:00
Происшествия

В Гулькевичском районе задержали пьяного водителя

Ранее парня лишили прав за подобное правонарушение
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Гулькевичском районе задержали пьяного водителяВ Гулькевичском районе задержали пьяного водителяФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Гулькевичском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов ВАЗ- 21093. Водитель был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

- Вскоре правоохранители установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. По решению суда его лишили прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

24-летний парень обвиняется по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Темрюке задержали автомобиль браконьеров. В их машине нашли 556 штук пеленгаса общим весом 603 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань компенсирует на внутреннем рынке объем запрещенных к ввозу из Китая фруктов
Кубанские школы получат 450 млн рублей
В кубанском главке назначен новый начальник управления уголовного розыска
Власти Геленджика объяснили, почему участие в «Морской миле» платное
В Краснодаре расчистили 1,5 км ливневки
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
В Анапе будут судить врача, по вине которого умерла маленькая девочка
«Локомотив-Кубань» подписал игрока НБА Сэма Деккера
В Анапе сотрудник Росгвардии спас тонувшего в море ребенка
«ЮгСтройИнвест» – в числе лучших!
В Геленджике взорвали автомобиль
На Кубани спасатели 4 раза помогали туристам
Огромный смерч у берегов Сочи попал на видео
Кубанский казачий хор готовится к новому сезону
В Белореченском районе задержали наркокурьера-закладчика
«Краснодар Водоканал» заменит сети на Бургасской
«Краснодар» сыграет с «Истанбулом» или «Олимпиакосом» в Лиге Чемпионов, если пройдет «Порту»
В Сочи назначили нового транспортного прокурора
В Краснодаре начинают строить новый корпус гимназии № 92
В Анапе продлили запрет на купание в море
На Кубани унесло в море матрас с мужчиной
В Краснодаре перед судом предстанут 5 бывших полицейских
На Кубани в исправительной колонии открыли ПТУ