В Гулькевичском районе задержали пьяного водителя

4 Авг. 16:16 2019-08-04T16:16:56+03:00

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В Гулькевичском районе сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов ВАЗ- 21093. Водитель был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

- Вскоре правоохранители установили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. По решению суда его лишили прав, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

24-летний парень обвиняется по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, в Темрюке задержали автомобиль браконьеров. В их машине нашли 556 штук пеленгаса общим весом 603 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU