2019-08-06T12:05:37+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев в Сочи посетит центр для одаренных детей «Сириус»

Также губернатор края примет участие в заседании попечительского совета фонда «Талант и успех»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Сочи центр для одаренных детей «Сириус» посетят Владимир Путин и Вениамин Кондратьев. Они осмотрят новый корпус «Школа», в котором дети проходят обучение по профильным программам . Здесь могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.

- Также губернатор примет участие в заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который пройдет под председательством главы государства. На совещании обсудят вопросы дальнейшего развития «Сириуса», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2019 году из бюджета Краснодарского края выделят 450 млн рублей на закупку нового современного оборудования для школ региона. Оно поступит в 132 образовательных учреждениях края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи утонули молодой мужчина и ребенок
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
В Новороссийске после аварии из машины вылетел младенец
На Кубани с начала года изъяли 1150 декалитров нелегального алкоголя
На Кубани воры, чтобы замести следы, подожгли дом
В Краснодаре откроют новую школу в Московском микрорайоне
Краснодар избавят от «визуального мусора»
В Сочи мошенники украли квартиру у пенсионерки
В гостинице Сочи горничную облили кипятком
Дольщики проблемных домов Краснодара и Сочи получат свои квартиры
В сочинском аквапарке ребенку из детского лагеря оторвало палец
На матч «Краснодар» - «Порту» проданы все билеты
В Анапе появится филиал детской поликлиники
На Кубани сотрудник УФСИН взял взятку от осужденной
В Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте
«ЮгСтройИнвест» и «Сбербанк» – за выгодные условия для клиентов!
На Кубани в колонию в сливочном масле хотели пронести крупную партию наркотиков
На пляже в Сочи 27-летняя женщина родила ребенка
«Краснодар Водоканал» запустил мобильное приложение
«Доброе утро, Краснодар!»: футболисты «Порту» прогулялись по улице Красной