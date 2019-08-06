Вениамин Кондратьев в Сочи посетит центр для одаренных детей «Сириус»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-08-06T12:05:37+03:00

Также губернатор края примет участие в заседании попечительского совета фонда «Талант и успех»

Изменить размер текста: A A

В Сочи центр для одаренных детей «Сириус» посетят Владимир Путин и Вениамин Кондратьев. Они осмотрят новый корпус «Школа», в котором дети проходят обучение по профильным программам . Здесь могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тысяч квадратных метров.

- Также губернатор примет участие в заседании попечительского совета фонда «Талант и успех», который пройдет под председательством главы государства. На совещании обсудят вопросы дальнейшего развития «Сириуса», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в 2019 году из бюджета Краснодарского края выделят 450 млн рублей на закупку нового современного оборудования для школ региона. Оно поступит в 132 образовательных учреждениях края.

ИСТОЧНИК KP.RU