Прокуратура заинтересовалась отключением газа в поселке Краснодарском

7 Авг. 17:42 2019-08-07T17:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре прокуратура Прикубанского округа провела проверку из-за массового обращения жителей поселка Краснодарский, которые жаловались на длительное отключение газа в их домах. Причиной, по их словам, стали сотрудники компании «Краснодаргоргаз», которые ограничили подачу голубого топлива потребителям.

- Как выяснилось в ходе проведенной проверки, 6 августа 2019 года ресурсоснабжающая организация проводила технические работы на сетях высокого давления. Из-за этого газ в поселке отключили. Однако, его не вернули в дома потребителей в предусмотренные сроки. Также выявили нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, в адрес гендиректора юридического лица вынесено представление. Помимо этого, информацию о результатах проверки направили в региональные УФАС и государственную жилищную инспекцию. Вопросы возобновления поставки газа находятся на контроле.

Напомним, накануне жильцы поселка Краснодарского вышли на народный сход, протестуя против длительного отсутствия газа в их домах.

ИСТОЧНИК KP.RU