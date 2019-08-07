2019-08-07T17:42:52+03:00
Общество

Прокуратура заинтересовалась отключением газа в поселке Краснодарском

Приняты меры оперативного реагирования по восстановлению газоснабжения
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре прокуратура Прикубанского округа провела проверку из-за массового обращения жителей поселка Краснодарский, которые жаловались на длительное отключение газа в их домах. Причиной, по их словам, стали сотрудники компании «Краснодаргоргаз», которые ограничили подачу голубого топлива потребителям.

- Как выяснилось в ходе проведенной проверки, 6 августа 2019 года ресурсоснабжающая организация проводила технические работы на сетях высокого давления. Из-за этого газ в поселке отключили. Однако, его не вернули в дома потребителей в предусмотренные сроки. Также выявили нарушения законодательства о защите конкуренции и газоснабжении, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, в адрес гендиректора юридического лица вынесено представление. Помимо этого, информацию о результатах проверки направили в региональные УФАС и государственную жилищную инспекцию. Вопросы возобновления поставки газа находятся на контроле.

Напомним, накануне жильцы поселка Краснодарского вышли на народный сход, протестуя против длительного отсутствия газа в их домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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