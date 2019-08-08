В Краснодаре для новых трамваев разработали цветовой код

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-08T14:09:19+03:00

Об этом рассказали 8 августа на презентации нового транспорта [видео]

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В Краснодаре трамвайные маршруты будут отличаться по цвету софитов. О каждой комбинации рассказали во время презентации и запуска на линию

Как заявил глава города Евгений Первышов, для новых трамваев и троллейбусов разработали достаточно жесткие технические требования: от мощных кондиционеров до современного мультимедийного оснащения. Их удобство уже оценят сами горожане.

- Цветовой код позволит пассажирам определить, какой именно маршрут подойдет к остановке даже на расстоянии километра. Софиты расположены с двух сторон светодиодного табло, их видно издалека, - рассказал директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.

Для работы этих технологий нужно современное цветное светодиодного табло. Поэтому эта функция будет доступна только в новом транспорте.

- Традиция кодировать маршруты цветовыми огнями родом из Санкт-Петербурга. Вагоны с разноцветными софитами курсируют в северной столице, Самаре, Казани, а теперь появятся и в Краснодаре, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, утром 8 августа в краевой столице первый трамвай вышел на маршрут № 5 «улица 8 Марта - Солнечная». Транспорт низкопольный, у него есть аппарели для посадки маломобильных граждан, система адресного открытия дверей, установлены радиоинформаторы для инвалидов по зрению, специальная площадка для инвалидных колясок, также бесплатный Wi-Fi, розетки и USB-разъемы для зарядки техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724805" frameborder="0"></iframe> Цветовой код краснодарских трамваев.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU