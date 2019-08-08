Первый трамвай, произведенный для Краснодара, вышел на линию

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-08T14:05:31+03:00

Он оборудован системой кондиционирования мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях [фото, видео]

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Утром 8 августа в краевой столице первый трамвай вышел на маршрут № 5 «улица 8 Марта - Солнечная». Перед этим в Восточном трамвайном депо прошла презентация новой техники.

- За три года мы получим порядка 100 новых трамваев. Это новая техника, где много самых разных опций, которых не было в транспорте раньше. Все для того, чтобы поездки в таких трамваях были комфортнее и удобнее. Уже сейчас пассажиры смогут оценить новую технику в работе, и именно эта оценка для нас - это самое важное, - прокомментировал Евгений Первышов.

- Одной из главных особенностей транспорта стала система кондиционирования мощностью 36 кВт с режимом «тепловая завеса» при отрытых дверях. Это система должна обеспечивать комфортный микроклимат в салоне при температурах воздуха до +45 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации края.

Трамвай низкопольный, у него есть аппарели для посадки маломобильных граждан, система адресного открытия дверей, установлены радиоинформаторы для инвалидов по зрению, специальная площадка для инвалидных колясок, также бесплатный Wi-Fi, розетки и USB-разъемы для зарядки техники.

Фото: администрация Краснодара

В односекционном трамвае транспорте четыре двери, одна - с аппарелью для маломобильных пассажиров. Трамвай разгоняется до 75 километров в час. В салоне 33 сидения, всего он вмещает до 187 пассажиров.

Вскоре все новые трамваи поступят в Восточное трамвайное депо. Процесс необходимой наладки уже отработали, теперь она будет занимать в среднем 3–5 дней.

Первый трамвай уже вышел на маршрут и работает в обычном режиме.

У нового транспорта автоматическое объявление остановок по ГЛОНАСС-координатам. Под потолком установлены специальные мониторы, куда в режиме реального времени выводится информация о местоположении трамвая.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724796" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре новый трамвай вышел на линию.Видео: администрация Краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU