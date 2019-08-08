2019-08-08T13:14:38+03:00
Происшествия

В Отрадненском районе кошка упала в питьевой колодец

Спасателей вызвали местные жители
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Кубань-СПАС»Фото: пресс-служба Кубань-СПАС»
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Вечером 7 августа в станице Малотенгинской Отрадненского района произошло ЧП. В общественный питьевой колодец упала кошка.

Местные жители пытались самостоятельно помочь животному, но у них ничего не вышло. Тогда они позвонили в аварийно-спасательную «Кубань-СПАС».

- Приехав на место ЧП, один из спасателей, используя альпинистское снаряжение, спустился в колодец. На глубине около 10 метров на бетонном выступе сидела кошка. Спасатель посадил животное в рюкзак и поднял на поверхность, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубань-СПАС».

Как только сотрудники службы расстегнул рюкзак, спасенная кошка быстро выпрыгнула и убежала.

Напомним, в Кореновске птенец воробья застрял в вытяжной шахте. Он не пострадал, а после освобождения расправил крылья и улетел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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