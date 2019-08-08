2019-08-08T16:53:49+03:00
Происшествия

Водитель рухнувшего в пропасть автобуса под Новороссийском: "Туарег" появился внезапно

42-летний Роман Поляков своей вины в ДТП не признает
Евгения ОСТРАЯ
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42-летний водитель автобуса «Hyundai UNIVERSE SPACE LUXURY» Роман Поляков находится в больнице вместе с остальными пострадавшими. Вчера, 7 августа, в десять часов вечера он вез туристов из Новороссийска в Анапу после экскурсии.

По словам Полякова, он собирался поворачивать, когда внезапно увидел белое пятно - внедорожник «Фольксваген Tуарег».

- Я не понял, ехал он или тащился, - рассказал Роман Поляков журналистам одного из телеканалов. - А потом уже очнулся в пропасти.

Водитель автобуса Роман Поляков

Водитель автобуса Роман Поляков

Ни о каких неисправностях автобуса или другом дискомфорте во время движения он не заявлял, но виноватым считает водителя внедорожника.

Между тем, следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающее качеству". И главным подозреваемым по делу значится именно водитель автобуса Роман Поляков.

По версии следствия, он не справился с управлением и допустил столкновение с легковушкой с туристами из Челябинска. А затем увлек за собой несчастных пассажиров "Туарега" в пропасть. Погибли 16-летний Илья и 9-летняя Соня С., а также мама находившейся в салоне 3-летней Киры - Оксана Орлова. Все шестеро ехали на Черноморской побережье отдыхать. Водитель внедорожника 45-летний Константин Севостьянов и его жена 42-летняя Лилия выжили. С травмами была доставлена и 3-летняя Кира. Сейчас за их жизнь борются врачи в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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