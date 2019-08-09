В Туапсе росгвардейцы помогли старушке вернуться домой

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-09T12:23:39+03:00

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В Туапсе на улице Кирова дежурили два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии. К ним обратилась пожилая женщина с просьбой помочь найти ее дом.

- Позже выяснилось, что у старушки, частичная потеря памяти. Росгвардейцы установили личность гражданки и где она проживает. 79-летняя старушка оказалась местной жительницей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Правоохранители сообщили дочери пенсионерки о том, где находится ее мать. Женщина поблагодарила сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.

Напомним, Вечером 7 августа в станице Малотенгинской Отрадненского района произошло ЧП. В общественный питьевой колодец упала кошка. Местные жители позвонили в аварийно-спасательную «Кубань-СПАС». Сотрудник службы спустился в колодец, посадил животное в рюкзак и поднял на поверхность

ИСТОЧНИК KP.RU