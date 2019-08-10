В Сочи женщина за рулем BMW сбила 2-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 20:26 2019-08-10T20:26:14+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось в субботу, 10 августа, в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, в 15:15 на улице Гвардейской 55-летняя женщина за рулем BMW наехала на двухлетнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть.

- Ребенок получил травмы, врачи диагностировали у нее открытый перелом левой голени, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - Пострадавшую госпитализировали детскую больницу.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает. Известно, что пострадавшая девочка приехала с родителями отдыхать на курорт из Подмосковья.

Напомним, появилось видео ДТП с автобусом, который сбил трех пешеходов на «зебре» в Сочи. По словам очевидцев, в результате происшествия пострадала женщина. Она получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU