Появилось видео ДТП с автобусом, который сбил трех пешеходов на «зебре» в Сочи

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-10T16:08:52+03:00

За секунду до столкновения с автобусом.

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ДТП, которое попало в объектив камер видеонаблюдения, случилось на пересечении улиц Пластунская и Конституции СССР в Сочи. На кадрах видно, три человека начали переходить дорогу по пешеходному переходу. В этот момент по улице Пластунской ехал туристический автобус с пассажирами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725219" frameborder="0"></iframe> В Сочи автобус сбил пешеходов на переходе Видео: t.me/love_sochi.

Водитель транспортного средства резко затормозил перед «зеброй», однако столкновения избежать не удалось. Автобус сбил двух человек, еще одного пешехода лишь зацепил.

По словам очевидцев, в результате происшествия пострадала женщина. Она получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.

В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы. Уточняются причины происшествия.

Напомним, 7 августа 2019 года 41-летний мужчина, за рулем автобуса, осуществлял перевозку туристов из Новороссийска в Анапу. Как считает следствие, в районе поселка Верхнебаканского он нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Таурег».

В результате обе машины перевернулись и упали с обрыва. В ДТП погибли три человека, в том числе двое детей. Травмы получили 44 человека. Водитель автобуса арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU