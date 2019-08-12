2019-08-12T07:42:21+03:00
Происшествия

В Краснодаре загорелся балкон многоэтажки

Инцидент произошел вечером 11 августа [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В Краснодаре на улице Школьной загорелся балкон многоэтажки.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 20:47 11 августа. Приехавший расчет установил, что на балконе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- Спасатели эвакуировали четыре человека. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Краснодарскому краю.

Пожар потушили в 21:03. На месте работали 22 человека и 7 единиц техники.

Напомним, на Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно. На борту было 6 человек, их доставили на берег попутные суда неподалеку. Погибших и пострадавших нет.

В Краснодаре загорелся балкон.Видео: типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU

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