В Краснодаре загорелся балкон многоэтажки

СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-12T07:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре на улице Школьной загорелся балкон многоэтажки.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 20:47 11 августа. Приехавший расчет установил, что на балконе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

- Спасатели эвакуировали четыре человека. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Краснодарскому краю.

Пожар потушили в 21:03. На месте работали 22 человека и 7 единиц техники.

Напомним, на Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно. На борту было 6 человек, их доставили на берег попутные суда неподалеку. Погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="404" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725410" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре загорелся балкон.Видео: типичный Краснодар

ИСТОЧНИК KP.RU