В Краснодаре загорелся балкон многоэтажки
В Краснодаре на улице Школьной загорелся балкон многоэтажки.
Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 20:47 11 августа. Приехавший расчет установил, что на балконе в одной из квартир девятиэтажного дома произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
- Спасатели эвакуировали четыре человека. В результате ЧП никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧ России по Краснодарскому краю.
Пожар потушили в 21:03. На месте работали 22 человека и 7 единиц техники.
Напомним, на Кубани в Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно. На борту было 6 человек, их доставили на берег попутные суда неподалеку. Погибших и пострадавших нет.
В Краснодаре загорелся балкон.Видео: типичный Краснодар
ИСТОЧНИК KP.RU